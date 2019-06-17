Эр-Рияд, 17 июня, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр прокомментировал недавние атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Саудовский министр отметил, что государства региона Персидского залива не желают вступать в какие-либо военные конфликты, однако позиция Ирана по данному вопросу сильно отличается. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Армия Саудовской Аравии

Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии подчеркнул, что саудовские власти пытались использовать как дипломатические, так и экономические рычаги давления на Иран для того, чтобы дать понять, что такое поведение властей Исламской Республики недопустимо.

Он также указал, что развитие ядерной программы Ирана представляет собой угрозу для безопасности всего мира, добавив, что Саудовская Аравия предпримет все возможные меры для защиты суверенитета страны.