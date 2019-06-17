Москва, 17 июня, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Москве завершились матчи гранд-финала третьего сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Чемпионом лиги в третий раз стала сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщила пресс-служба ФКС России 16 июня.

Пресс-служба ФКС России Кубок Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Команда вуза из Петербурга победила по суммарному количеству баллов (330), опередив своих соперников более чем на 80 очков. Второе место занял Сибирский федеральный университет (250 баллов), а третье — МИРЭА-Российский технологический университет (210 баллов).

Призовой фонд турнира составил три миллиона рублей. За победу киберспортсмены из Санкт-Петербурга получили 1, 275 млн рублей, обладатели второго места — 850 тыс. рублей, а бронзовые призёры — 425 тыс. рублей.

Команды соревновались в пяти киберспортивных дисциплинах: Dota 2, CS: GO, Hearthstone, Warface и Artifact. От каждого университета участвовали по три команды в Dota 2, CS: GO и Warface и по два участника в Hearthstone и Artifact.

В дисциплинах Dota 2, CS: GO и Hearthstone победил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, в Warface — МИРЭА-Российский технологический университет, а в Artifact — Сибирский федеральный университет.

Напомним, в третьем сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги приняли участие более шести тысяч студентов из 200 вузов России. Гранд-финал турнира проходил 15 и 16 июня на сцене Yota Arena. В первом и втором сезоне лиги (2017 и 2018 год) также побеждала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.