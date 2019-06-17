Ярославль, 17 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков недоволен темпами и качеством ямочного ремонта в Ярославле. Об этом он заявил на общегородском совещании 17 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

Сначала о ситуации с работами по текущему ремонту дорог рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. Он заявил, что на прошедшей неделе динамика работ заметно упала. В этом он обвинил подрядную организацию — «Ярославскую проектно-строительную компанию».

«К сожалению, подрядчик, отобранный в результате аукциона, плохо справляется с взятыми на себя обязательствами. Погода на истекшей неделе была максимально благоприятна для укладки асфальта, но подрядчик успел выполнить только фрезировку и часть запланированных ремонтных работ. А далее, когда погода испортилась, работу пришлось приостанавливать. Кроме того, на настоящее время подрядчиком не были представлены экспертизы по уже ряду выполненных работ», — сказал Сергей Тальянов.

Тему продолжил мэр Ярославля Владимир Волков, который, видимо, собирался поставить подрядчику окончательный диагноз.

«Подрядной организации руководитель был приглашен, не явился, видимо, ему не интересны наши проблемы. По ремонту ямочному на территории города, проходит он слабо — не сказать ничего. Сказать, что как-то качественно выполнено…» — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Но тут выяснилось, что в зале присутствует заместитель директора ЯПСК. Его версия событий разошлась с видением чиновников:

«Проблем у нас нет, мы идем согласно утвержденному графику. На данным момент мы закрыли улицу Победы, отфрезировали улицу Суркова и улицу Советская, которую сегодня ночью закрываем», — сказал заместитель директора ЯПСК Александр Павлов.

Владимир Волков сказал, что на совещаниях директор фирмы обещал отремонтировать и другие улицы в центре, а замдиректора не в курсе подписанных графиков. Мэр уверен, что подрядчик отстает от графика работ, и передал, что на совещаниях ждут директора ЯПСК Павла Финогеева.

По словам Сергея Тальянова, у подрядчика отсутствовала фреза для работ и были перебои с асфальтом. Мэр потребовал усилить депутатский контроль за ямочным ремонтом. Выяснилось, что от депутатов муниципалитета на улицы выходили только председатель фракции КПРФ Евгения Овод и независимый депутат Дмитрий Петровский. От самой крупной фракции — «Единой России» — никого не было. Владимир Волков попросил председателя муниципалитета Артура Ефремова обеспечить явку единороссов на приемку дорог.

К обсуждению темпов ямочного ремонта подключился прокурор города Игорь Мокичев.

«Важность проблемы должна быть на первом плане для всех. По МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мы предостережение уже объявим, также с подрядчиком уже работаем, чтобы с нашей стороны был дополнительный контроль, чтобы если будут отступления в сторону правонарушений, не дай Бог преступлений, оперативно мы будем реагировать. Но со стороны ДГХ и МКУ это вопрос, который должен быть в ежечасном контроле», — сказал прокурор Ярославля Игорь Мокичев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе ремонт дорог в Ярославле резко раскритиковал бывший глава города, депутат облдумы Виктор Волончунас. В социальных сетях ярославцы также выражают недовольство состоянием городских улиц.