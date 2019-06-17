Пекин, 17 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Совместная китайско-американская группа археологов обнаружила окаменелые следы динозавра возрастом более 100 млн лет в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 16 июня агентство «Синьхуа».

Скелет динозавра

Следы были обнаружены в одном из туристических мест в города Малин близ города Синьи. Находка позволит изучить распространение и эволюции групп динозавров, проживавших во времена Нижнего мелового периода.

Исследование было проведено палеонтологами из Китайского университета геологических наук в Пекине и Университета Колорадо, а также Глобальным музеем камней города Инлян и Институтом палеонтологии Дэсюй.

«Отпечатки следов динозавров были ошибочно приняты за отпечатки ног известного генерала Ли Суньсяо (858−894) времен поздней династии Тан (618−907) и тигра, с которым он боролся», — заявила исследователь команды Син Лида.

Лапы двух зауроподов в течение многих лет были ошибочно принимаемы за отпечатки ног человека, что скрыло их от взора исследователей, отметила Син. Теперь же власти занимаются защитой редкой находки. Исследование было опубликовано в академическом журнале Geological Bulletin of China.