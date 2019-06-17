Каракас, 17 июня, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на западе Венесуэлы погибли по меньшей мере 18 человек, об этом 17 июня сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«На месте происшествия было обнаружено 14 тел, 33 человека получили ранения и были доставлены в госпиталь, где от полученных ран скончались еще четыре человека», — говорится в заявлении полиции.

Трагедия произошла в сельской местности штата Сулия на границе с Колумбией. По предварительным данным, причиной аварии стала лопнувшая у автобуса шина. Автобус, перевозивший пассажиров, двигался на высокой скорости.

Напомним, дорожно-транспортные происшествия в Венесуэле встречаются достаточно часто, помимо человеческого фактора причинами аварий становятся плохие дороги и аварийное состояние транспорта.