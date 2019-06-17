Москва, 17 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. После ожидаемого решения Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Такое решение было широко ожидаемо участниками рынка и уже учтено в ценах. Поэтому основным ориентиром в конце прошлой недели служила ситуация на нефтяном рынке. Восстановление нефтяных цен привело к тому, что доллар на локальном рынке стоил к окончанию торгов ниже 64,40 руб. Евро на фоне снижения на рынке Forex опустился к 72,15 против российского рубля», — отметил эксперт.

Влияние на позиции российской валюты на текущей неделе будут оказывать геополитические события на Ближнем Востоке в свете обвинений США в отношении Ирана за атаку на танкеры. Также внимание участников рынка будет сосредоточено на решении и комментариях ФРС США по монетарной политике, которые прозвучат 19 июня. По всей видимости, до получения этих данных движения валютных курсов будут сдержанными в районе достигнутых значений.

«Сегодня, 17 июня, в первой половине дня курс доллара против рубля не выйдет за границы 64,00—64,30 руб., евро будет преимущественно торговаться в диапазоне 72,00—72,40 руб.», — считает Егоров.

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