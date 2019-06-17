Улан-Удэ, 17 июня, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Росгидромет назвал самый солнечный город России. Как сообщила служба по гидрометеорологии на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», это столица Бурятии — Улан-Удэ.

Солнце над городом

«Среднегодовые показатели солнечного света в нем составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск — там солнечных часов 2449», — отметили в агентстве.

Самым ветреным местом на территории России оказался мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 58 м/с, или 208 км/ч, что по шкале Ботфорта соответствует ураганному ветру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми романтичными городами России были названы Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.

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