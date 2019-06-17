Москва, 17 июня, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В России с каждым годом количество гражданских исков к медицинским учреждениям увеличивается минимум на 15%. Об этом заявил старший партнер юридического бюро «Аронов и партнеры» Александр Аронов, передаёт «Медвестник».

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За три года (2016−2018 гг). в суды поступило 10 тыс. 737 гражданских дел о защите прав потребителей в сфере медицинских услуг, завершено — 5674. Из 100 претензий медклиникам, до судов доходит десятая часть. Остальные удовлетворяются в досудебном порядке

По количеству рассматриваемых дел лидерами являются: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Чаще всего объектами уголовного преследования становятся врачи-хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи.

Основные причины для возбуждения уголовных дел — ненадлежащее проведение диагностических и лечебных мероприятий (46%), проведение с нарушением медицинской процедуры (18%) и оперативного вмешательства — с нарушениями, несвоевременно или без оснований (13%), неправильная тактика ведения пациента (13%), неоправданный отказ в госпитализации (5%), неоказание помощи (3%).

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Как сообщало ИА REGNUM, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что организация оказания медицинской помощи в России часто не отвечает предъявляемым законом требованиям.

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