Вашингтон, 17 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Пятеро демократов, включая бывшего вице-президента США Джо Байдена, оказались популярнее действующего американского лидера Дональда Трампа по итогам предвыборного опроса, который проводился телеканалом Fox News с 9 по 12 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Наиболее высокий рейтинг среди демократов — возможных претендентов на президентский пост у Байдена. За него проголосовали бы на первичных выборах 32% опрошенных из числа сторонников Демократической партии. Еще 13% высказались в поддержку сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, 9% голосов набрала бы сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, и по 8% — мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттеджадж и сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Читайте также: Байден объявил Трампа «экзистенциальной угрозой»

Всем этим политикам Трамп проиграл бы в случае немедленного проведения выборов. В случае с Байденом результат бы составил 49% против 39% в пользу демократа, Сандерс бы победил с соотношением 49% к 40%, Уоррен — 43% к 41%, Харрис и Буттеджадж — 42% — 41% и 41% — 40% соответственно.

В телефонном опросе участвовали около 1 тыс. респондентов. Очередные выборы президента США запланированы 3 ноября 2020 года.