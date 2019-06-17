Кассель, Германия, 17 июня, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Немецкий профессор биологии Ульрих Кучера оказался на скамье подсудимых за критику однополых отношений с научной точки зрения, сообщает портал Anonymous News.

Khalid Albaih Свобода слова

Судебный процесс начался в июне в суде Касселя (федеральная земля Гессен). Иск в суд против Кучеры подали несколько человек, в том числе представитель сексуальных меньшинств, обвинивший профессора в ущемлении своего достоинства, клевете и разжигании розни. Повод для иска — взгляды профессора, изложенные в его научной книге «Гендерный парадокс» (нем. Das Gender-Paradoxon). В ней автор с биологической точки зрения критикует современные западные представления о множестве гендеров, практику однополых браков и усыновление детей однополыми родителями.

Кучера утверждает, что «лишение ребенка матери является нарушением самого элементарного права человека из всех существующих».

Адвокат профессора подал тринадцать ходатайств о предъявлении доказательств, в том числе будут приведены научные факты, подкрепленные аргументами коллег из научного сообщества. Сторона обвинения настаивает, что Кучера, будучи специалистом по физиологии растений и эволюционной биологии, не имеет права судить о гендере.