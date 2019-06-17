Хабаровск, 17 июня, 2019, 09:10 — ИА Регнум. По итогам 2018 года общая сумма причиненного в результате нарушения правил охраны окружающей среды в России составила 12 млрд рублей, сообщил 17 июня прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования Генеральной прокуратуры РФ Егор Мирошник на российско-китайском круглом столе по теме «Защита природных ресурсов» в Хабаровске.

Aleksey Igonin Вырубка леса

«Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд ущерба от совершенных преступлений», — сказал Мирошник, добавив, что основной ущерб приходится на лесную отрасль.

Читайте также: Удивительное дело: рубки заповедного леса в Приангарье оказались законными

По его словам, ежегодно возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса, при этом покровительство преступной деятельности должностных лиц органов государственной власти позволяет преступникам рубить лес в значительных масштабах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году выяснилось, что чиновники из министерства лесного комплекса Приангарья вместо того, чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу регионального заказника «Туколонь», позволили вырубить 116 га сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.

Читайте также: Удастся ли СК РФ доказать незаконность вырубки заповедного леса Приангарья?