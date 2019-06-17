Москва, 17 июня, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве, известное как место скопления выпивающей молодёжи, зачищено бойцами ОМОНа, сообщает 16 июня «Московский комсомолец».

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Вечером 14 июня спецподразделение прибыло по вызову активистов общественного движения «Лев против», проводившего антиалкогольный рейд. Задержано, пишет газета, не менее десяти человек.

В ночь с 15 на 16 июня на Хохловской площади следили за общественным порядком патрули ОМОНа.

«Ночью мы спим с берушами. Они пьют пиво, швыряют банки, стоят крики и вопли. Внизу винно-водочный магазин — как специально! Вроде модное место, задумано было хорошо, но за это мы и поплатились», — цитирует издание Ольгу Александровну, проживающую возле сквера «Горка», другого места притяжения нарушителей общественного порядка.

Молодёжь занимает в том числе детскую площадку, что особенно возмущает местных жителей:

«Мы даже боимся делать им замечания, потому что они очень агрессивны. Но несколько раз видели, как здоровые лбы прогоняют детей с площадки и усаживаются там сами».

Подробнее о проблемах ночной жизни общественных пространств можно прочитать в статье ИА REGNUM Москва превращается в Гоморру. Власти не против?