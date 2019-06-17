Барнаул, 17 июня, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае отмечается пик численности и активности клещей. С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом госпитализированы 14 человек, отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

Всего с 25 марта 2019 года (начало сезона активности этих насекомых) в поликлиники края с жалобами на клещевые укусы обратились 7870 человек, что на уровне среднемноголетних показателей.

«Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у четырех жителей края, в том числе у двух детей в возрасте до 14 лет. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не вводили иммуноглобулин», — пояснили в надзорном ведомстве.

Также известно, что при исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 2,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,3% — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, в 2018 году с жалобами на укусы клещей в поликлиники региона обратились более 9700 жителей Алтайского края, что меньше, чем в 2017 году (11 932 человека). Было зарегистрировано 25 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 293 случая заболевания сибирским клещевым тифом. Непосредственно клещевым энцефалитом заразился 21 человек, в том числе один ребёнок.