Анкара, 17 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» семерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 16 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Eielson.af.mil Самолет F-16C ВВС Турции

Во время авиаудара были уничтожены укрытия повстанцев и склады с боеприпасами.

Напомним, члены Рабочей партии Курдистана используют территорию Ирака, укрываясь там от правительства Турции, с которым они сражаются на протяжении многих десятилетий. Тем не менее Анкара имеет соглашение с официальным Багдадом, в соответствии с которым ей дано право проводить рейды на территории соседнего государства.

Турция начала спецоперацию «Коготь» по борьбе с курдскими повстанцами 27 мая 2019 года, в ходе нее были обезврежены десятки повстанцев. Боевые действия осуществляются с применением тяжелой техники и авиации.