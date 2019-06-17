Москва, 17 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Повышение цен на заменители грудного молока может произойти из-за повышения ввозных пошлин. Соответствующее предложение Совета Федерации правительству было озвучено 10 июня на совещании в комитете Совфеда по аграрно-производственной политике и природопользованию, пишет 17 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания.

Ребенок пьет из бутылочки

«Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России», — отмечает издание.

Предложено повысить с 5% до 15% ввозные пошлины на сухие и молочные адаптированные смеси для детей раннего возраста и вместе с тем обнулить пошлины на ввоз ингредиентов для них.

В настоящее время более 90% детских смесей импортируется, при этом на ингредиенты действует ввозная пошлина в размере 15%, а в самой России сырья не хватает. Так, по оценкам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), объем потребления заменителей грудного молока в России составляет 40 тыс. тонн в год, при этом лишь 7% — продукция отечественного производства.

Молочные смеси подорожают пропорционально повышению пошлин — в среднем на 10%, полагает источник издания, представляющий крупного производителя такой продукции. Гендиректор «Союзмолока» Артём Белов полагает напротив, что потребители изменений не почувствуют, а в компаниях произойдет перераспределение маржи.