Новосибирск, 17 июня, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Новосибирская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки, которую провела после инцидента на борту самолёта, выполнявшего рейс Новосибирск — Екатеринбург 2 декабря 2018 года.

Баня

Напомним, из-за жары на борту самолёта пассажирам стало плохо. Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин, который летел этим рейсом, сравнил обстановку на борту с «баней».

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«Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург — Новосибирск. Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки директору авиакомпании S7 Airlines было внесено представление. После чего авиакомпания довела до сведения бортпроводников информацию об особенностях функционирования системы кондиционирования воздуха. Также был разработан информационный бюллетень «Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период».

«Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, совершенное повторно»), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — указали в транспортной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, который 2 декабря 2018 года выполнял рейс Новосибирск — Екатеринбург, было настолько жарко, что пассажирам стало плохо. Сообщалось, что проблемы начались ещё до посадки в самолёт. После инцидента на борту Следственный комитет организовал проверку.

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