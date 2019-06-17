Филадельфия, США, 17 июня, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Один человек погиб и семеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), сообщает новостной портал Telemundo.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Как рассказал представитель полиции, стрельба произошла поздно вечером 16 июня на вечеринке, посвященной окончанию школы. В госпитале скончался 20-летний мужчина, трое взрослых получили огнестрельные ранения в разные части тела. Четверо подростков в возрасте от 15 до 19 лет ранены в ноги.

Стрелявший скрылся с места преступления. Его мотивы пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в результате стрельбы на складе в Калифорнии погиб один человек и трое получили ранения.