Барнаул, 17 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Увеличение себестоимости одной упаковки лекарств за счёт маркировки — хорошая инициатива, но наряду с ней стоило бы ужесточить наказание за фальсификацию и сбыт медикаментов, отмечает алтайский доктор Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о подорожании лекарств за счёт маркировки, он пояснил:

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«Обязательная маркировка продукции это общий тренд товарного производства в РФ и она касается не только фармпрепаратов. Производство и розница уже работают с ЕГАИС и маркировкой меховых изделий, в экспериментальном режиме — с лекарствами, табачной продукцией, обувью и драгоценностями. А к 2020 году маркироваться будут более десятка категорий товаров. Так что тенденция понятна и от прогресса не убежать.

Фальсификация лекарств, даже по заверениям Минздрава, превосходит все мыслимые значения. Так в аптеки попадает очень много контрафакта. В России цифры озвучиваются очень разные — от сотых долей процента в официальных документах до утверждений некоторых депутатов Госдумы, что каждое пятое лекарство сфальсифицировано. Те, кто подделывает товар, не покупают лицензию и не платят налоги. Соответственно, не проводятся проверки, не контролируется производство, ни качество продукции. В итоге покупатель тратит деньги на поддельный и некачественный товар.

Наличие криптомаркеров обеспечит возможность потребителю оперативно проверить, легальный ли препарат попал к нему в руки. Несомненно, это нововведение увеличит отпускные цены на лекарства. Минздрав утверждает, что оно будет незначительным. Однако это тот случай когда «овчинка стоит выделки», поскольку качество маркированных лекарств обещает быть гарантированным. Позиционируется, что маркировка лекарств станет надежным барьером на пути контрафакта, хотя в некоторых странах за такое деяние предусматривается очень суровое наказание, вплоть до смертной казни.

Может быть и российским законодателям целесообразнее «строить стену со всех сторон» и наряду с маркировкой лекарств ужесточить наказание за их фальсификацию и сбыт! Такие комплексные меры будут более эффективны в борьбе с контрафактом, нежели просто маркировка. Ведь длительные сроки заключения остудят многие горячие головы, наживающиеся на нашем здоровье».

Напомним, с 1 января 2019 года требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек. Это означает, что аптечные сети будут обязаны присоединиться к единой в России системе «Честный знак», которая позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке. По данным фармацевтических компаний, которые уже работают в данной системе, себестоимость одной упаковки лекарства увеличивается в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, — на 1,3 рубля.