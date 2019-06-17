Новокузнецк, Кемеровская область, 17 июня, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые устроили дебош на борту самолета рейса Новокузнецк — Москва, сообщает 17 июня пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что на борт самолета, следующего в Москву, требуется наряд по причине неадекватного поведения двоих пассажиров «с видимыми признаками опьянения и которые выражались нецензурной бранью».

Прибывшие полицейские задержали мужчин и доставили в отделение дежурной части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир воздушного судна принял решение прекратить выполнение взлета из аэропорта Владивостока и вернуться к посадочному рукаву, чтобы высадить агрессивного мужчину. После возвращения самолета к посадочному рукаву, авиадебошир был снят с рейса нарядом полиции.

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