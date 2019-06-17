Благовещенск, 17 июня, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В одной из квартир в городе Благовещенске произошёл взрыв газа, в результате чего два человека были доставлены в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета Приамурья.

geralt Взрыв

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Взрыв газа, классифицированный следствием как «хлопок газо-воздушной смеси», произошёл в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия пострадали 27-летняя девушка и 35-летний мужчина, получившие ожоги. На место происшествия прибыли пожарные, но их помощь не понадобилась. Специалисты испытательной пожарной лаборатории провели обследование помещения.

Следственный комитет России по Приамурью проводит доследственную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, что имело место — неосторожное обращение с газовым оборудованием или ненадлежащее предоставление услуг по газоснабжению», — пояснили в Следкоме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажном доме пострадали три человека. Среди них мужчина и две женщины, взрывной волной мужчину выбросило из окна на улицу. После хлопка возник пожар, который позже был потушен. Подъезд будет обследован.