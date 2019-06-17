Пекин, 17 июня, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Природные катаклизмы затронули 9,89 млн человек в Китае в мае текущего года, унеся жизни 43 человек, сообщает агентство Синьхуа.

И. Имре. Наводнение

В общей сложности 127 тыс. человек были вынуждены переселиться в безопасное место и еще четыре человека продолжают оставаться пропавшими без вести. Уничтожены дома, погублены зерновые, а ущерб, нанесенный экономике страны, превысил 11,96 млрд юаней (около $1,7 млрд) в мае, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

В основном Поднебесная пострадала от засухи, наводнений, ливней в прошедшем месяце, в то время как землетрясения, низкие температуры, снегопады и лесные пожары нанесли вред в меньшей степени.

В частности, наводнения затронули 3,59 млн человек и вынудили 114 тыс. переселиться. Погибло 29 человек и еще четыре числятся пропавшими без вести. Остальные смерти связаны с прочими катаклизмами.

Несмотря на это, вред, нанесенный природными бедствиями в мае текущего года, значительно ниже в сравнении со средними показателями того же периода последних пяти лет, отметили в ведомстве.