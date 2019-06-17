Москва, 17 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Введение обязательной маркировки всех лекарственных средств отразится на стоимости препаратов: в среднем себестоимость одной упаковки увеличится на 80 копеек, заявили участники совещания по вопросам внедрения маркировки в Министерстве промышленности и торговли РФ.

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Как показал опыт фармацевтических компаний, уже присоединившихся к системе, затраты на внедрение маркировки составляют около 100 млн рублей. Одна упаковка лекарства в среднем дорожает на 80 копеек, с учетом стоимости криптокода цена вырастает на 1,3 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно закону о маркировке лекарств, с 1 января 2020 года все упаковки должны содержать цифровые коды с криптозащитой. Эксперимент по внедрению маркировки начался в России 1 февраля 2017 года.

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