Москва, 17 июня, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими. Свой комментарий Пушков написал в Twitter.

Освобождение Варшавы от фашистов. 1945

Дуда, выступая на совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом, заявил о превосходстве поляков над русскими. Поляки смелее и «способны сражаться до конца» вопреки всему, сказал он.

Залевский указал на «неумную бестактность» польского лидера и добавил, что тот допустил «ляп».

Пушков назвал слова Залевского достойным ответом на выпад Дуды против русских и отметил, что журналист высказался довольно мягко.

«По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 млн человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Пушков назвал «манией» обсуждения о возможном нападении России, поразившие Польшу. «Польше пора привыкнуть к мысли, что никто на неё не зарится», — написал сенатор.

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