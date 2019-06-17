Нанкин, Китай, 17 июня, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Новый авиамаршрут, соединяющий столицу провинции Цзянсу на востоке Китая города Нанкин с японским городом Нагоя, будет вскоре запущен, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

PQ77wd Аэропорт Нанкина

Таким образом, новый маршрут станет уже пятым прямым между Нанкином и японскими городами после уже существующих рейсов с Токио, Осакой, Окинавой и Саппоро. Рейс будет обслуживаться авиакомпанией Juneyao Airlines самолетами Airbus A320.

Вылет из Нанкина будет осуществляться в 11:00 по местному времени и прибывать в Нагоя в 14:40 по местному. Обратный рейс будет вылетать из Нагоя в 15:40 по местному времени и приземляться в Нанкине в 17:50 по местному.

Как сообщало ИА REGNUM, между столицей Италии Римом и китайским городом Ханчжоу был запущен прямой авиарейс под управлением авиакомпании Air China.