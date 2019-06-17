Москва, 17 июня, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 64,38 руб., евро/рубль — на 0,88%, до 72,17 руб., фунт/рубль — на 1,04%, до 81,00 руб. Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне общего укрепления доллара на Форекс, роста нефтяных котировок, а также спроса на ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых, не оказало негативного влияния на внутренний валютной рынок. Спекулянты сфокусированы на внешних факторах (динамика курса доллара, нефти, торговые войны, приближающееся заседание FOMC), и им неважно каким было решение ЦБ РФ (понижение или повышение ключевой ставки).

14 июня рубль значительно укрепился к евро и фунту. Давление на них усилилось на американской сессии после выхода статистики в США. Отчет по розничным продажам США показал рост к прошлому месяцу.

Данные по промышленному производству значительно выросли, чем обнадежили трейдеров, что экономика США находится в неплохом состоянии. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает фактор налогового периода.

Сегодня, 17 июня, нефть торгуется в небольшом плюсе. Понедельник обычно называют днем коррекций, поэтому сегодня возможно умеренное ослабление рубля в пределах 25−30 копеек. Для пары доллар/рубль целевая область находится в районе 64,65−64,70 руб., евро/рубль — на уровне 72,40 руб.

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