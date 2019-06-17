Нижний Новгород, 17 июня, 2019, 07:12 — ИА Регнум. В Нижегородской области на начало июня 2019 года относительно данных за май на 0,8% вырос объём просроченной задолженности по заработной плате, составив почти 14 млн рублей. Данные обнародовал Нижегородстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Общий долг работодателей, которые не относятся к малому бизнесу, на 1 июня 2019 года составлял 13,979 млн рублей, увеличившись относительно 1 мая на 109 тыс. рублей, то есть на 0,8%. Долги перед своими работниками на начало лета имеют две компании из-за отсутствия собственных средств. Численность работников, перед которыми есть задолженности, — 0,3 тыс. человек, все они работают в сфере производства пищевых продуктов, названия компаний не уточняются.

«Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует», — уточнили в службе статистики.

Что касается показателей безработицы в регионе, то на конец мая было зарегистрировано 8 тыс. безработных, из которых 7,2 тыс. назначили пособие. За март-май 2019 года общая численность нижегородских безработных, которую рассчитали с учётом обследования рабочей силы, составляла 71,1 тыс. человек, уровень общей безработицы — 4,1% при уровне зарегистрированной безработицы — 0,5%.

При этом в последний весенний месяц работу помогли найти 5,2 тыс. соискателям, а нагрузка незанятого населения к началу июня составляла 0,24 человек на одну вакансию, что была заявлена.