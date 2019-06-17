Миасс, Челябинская область, 17 июня, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В южноуральском Миассе возникла угроза мусорного коллапса. Местные жители жалуются на переполненные мусорокамеры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мария Выбойщик ИА REGNUM Мусор

Проблему уже признали представители ООО «Центр коммунального сервиса» — регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По данным компании, мусорокамеры не очищаются в 245 домах. В компании ситуацию называют недопустимой.

Представители управляющих компаний со своей стороны считают, что эти мусорокамеры находятся в зоне ответственности регионального оператора. Однако в ООО «ЦКС» на это отвечают тем, что такие камеры находятся внутри жилых домов. И если следовать логике «управляшек», то к сфере деятельности регоператора относится и уборка лестничных маршей.

Представители регоператора заявляют, что управляющие компании срывают графики вывоза ТКО. Ситуация недопустима. ООО «ЦКС» уже обратилось за помощью в прокуратуру.

Своё веское слово сказали и в администрации Миасса. Там подтвердили, что очистка мусорокамер, как и доставка отходов до площадок с мусорными контейнерами, находится в зоне ответственности управляющих компаний. Региональный оператор лишь забирает мусор из контейнеров. О фактах невывоза отходов из мусорокамер жильцам предлагают сообщать регоператору и прилагать фотографии.