Ставрополь, 17 июня, 2019, 06:55 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на федеральной автотрассе «Кавказ» в Ставропольском крае погибли два человека, сообщает 17 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

26.mchs.gov.ru ДТП в Ставропольском крае

Как стало известно, микроавтобус Volkswagen, в салоне которого, включая водителя, находились девять человек, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai, водитель которого перевозил двух пассажиров.

В результате происшествия водитель Hyundai и один из его пассажиров погибли. Остальные десять участников аварии доставлены в больницу города Невинномысска с ранениями различной степени тяжести.