Кемерово, 17 июня, 2019, 06:54 — ИА Регнум. В городе Кемерово уже в июне будут введены штрафы для водителей, которые паркуются на газонах, заявил глава муниципалитета Илья Середюк в видеоотчёте за неделю, который опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобиль

«У нас до сих пор не было рычага воздействия на тех автомобилистов, которые нарушают общие правила поведения во дворах. Поэтому наши юристы подготовили законопроект областного субъектового уровня. Сейчас он обсуждается в комитетах в областном Совете народных депутатов. Вводятся штрафные санкции для тех нерадивых автомобилистов, которые ставят свои машины и портят газон», — сказал Середюк.

Размер штрафа для физических лиц составит от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей. По словам градоначальника, законопроект будет принят уже в июне.