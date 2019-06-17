Казань, 17 июня, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Одна из крупнейших в России нефтекомпаний — ПАО «Татнефть» пытается признать недействительным представление Татарского природоохранного межрайонного прокурора об устранении нарушений норм природоохранного законодательства. Прокурор потребовал «демонтировать нефтепроводы, выведенные из эксплуатации», организовать учёт труб, отсоединённых от действующих нефтепроводов и выведенных из эксплуатации, отнеся их к конкретному классу опасности отходов, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц предприятия, допустивших упомянутые нарушения. С представлением «Татнефть» не согласилась и через суд пытается его обжаловать. По делу наложено обеспечение в виде приостановки прокурорского документа, а сам спор Арбитражный суд Татарии начнёт рассматривать 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Напомним, «Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, включающая в себя производственный комплекс по нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтехимии, шинный комплекс и сеть АЗС. По итогам за январь — март 2019 года ПАО добыло 7,3 млн тонн нефти и 252 млн кубометров газа. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности общества после вычета экспортных пошлин и акцизов составили 227 326 млн рублей.

2 апреля 2019 года прокурор вынес представление в отношении ПАО «об устранении нарушений природоохранного законодательства». Документом общество обязали «незамедлительно устранить допущенные нарушения природоохранного законодательства, их причины и условия, им способствующие, принять меры к недопущению впредь указанных нарушений закона», а в частности, «демонтировать нефтепроводы, выведенные из эксплуатации, организовать ведение учета отходов — стальных труб, отсоединённых от действующих нефтепроводов и выведенных из эксплуатации, с отнесением их к конкретному классу опасности отходов; составить на них паспорта отходов; разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, включив в них указанный вид отходов, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц предприятия, допустивших нарушения природоохранного законодательства».

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах ПАО должно было сообщить в месячный срок. Вместо этого в конце апреля общество обратилось с иском, в котором просит признать недействительным представление Татарского природоохранного межрайонного прокурора. Позднее также было заявлено ходатайство о наложении обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта — в виде приостановки действия требования от 5 июня 2019 года «о явке в прокуратуру для дачи пояснений и ознакомления с постановлениями о возбуждении административного производства по ст. 17.7 КоАП РФ» и приостановки действия представления прокурора. Суд удовлетворил лишь вторую просьбу.

На 1 июля 2019 года намечено предварительное заседание по делу.