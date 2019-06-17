Буэнос-Айрес, 17 июня, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Масштабная по охвату территории и числу оставшихся без электроэнергии жителей авария распространилась на три государства Южной Америки. В Аргентине, Уругвае и Парагвае без электроэнергии остались десятки миллионов человек, сообщает 16 июня The Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет света

Отключение произошло утром воскресенья, 16 июня. Территория Аргентины осталась без электроснабжения практически полностью (98%), за исключением самой южной провинции.

Энергетическая система Уругвая также пострадала из-за сбоя в Аргентине. В Парагвае блэкаут коснулся около трех миллионов человек, жителей южных провинций на границе с Аргентиной и Уругваем.

В конце дня энергоснабжение так и не было восстановлено. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Густаво Лопетеги:

«Это необычное событие, которого никогда не должно было случиться, — заявил министр, выступая перед журналистами. — Это очень серьезно».

Беспрецедентной назвал ситуацию президент Аргентины Маурисио Макри: «Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован», — заявил глава государства.

Согласно заявлениям бразильских и чилийских официальных лиц, энергосистемы их стран не пострадали.

Ранее сообщалось, что ситуация нормализуется до конца дня, однако на текущий момент сбой не устранен. Ясного ответа на вопрос о причинах произошедшего ответ пока не дан.