Абакан, 17 июня, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Хакасии, по прогнозам республиканского гидрометцентра, 17 июня ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ветер усилится до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, сообщили ИА REGNUM в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение.

Гроза

Населению рекомендовано соблюдать меры безопасности: отказаться от дальних поездок и отдыха на природе, не разжигать костров, не парковать автомобили вблизи деревьев и рядом с рекламными щитами и так далее.

Добавим, непогода накрыла и другие регионы Сибири. В частности, Западно-Сибирское УГМС опубликовало предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях (дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, местами усиление ветра) в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.