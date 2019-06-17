Владивосток, 17 июня, 2019, 06:16 — ИА Регнум. На строительство парковок в центре Владивостока будут направлены средства, выделенные Минвостокразвития на совершенствование транспортной инфраструктуры Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владивосток

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Глава Владивостока Олег Гуменюк на полях Дальневосточного МедиаСаммита — 2019 рассказал, что всего Приморье в 2019 году из средств федерального бюджета получит 7 млрд рублей на ремонт дорог, социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Часть этих средств пойдёт на строительство парковок во Владивостоке.

«Парковки будут построены в районе улицы Верхнепортовой, 6, а также на месте бывших троллейбусных разворотных колец на Адмирала Фокина, 23 и на улице Октябрьской, 20. Общая вместимость трёх парковок составит порядка 800 автомобилей», — рассказал мэр Владивостока.

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Гуменюк рассказал, что в Москве сужение дорог с шести полос до двух полос за счёт расширения пешеходной части асфальта неожиданно привело к уменьшению пробок, так как люди перестали ставить машины вдоль дороги.

«Мы заставим водителей убрать машины с территории», — сказал глава города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае приступили к масштабному ремонту дорог, состояние которых является одной из самых серьёзных проблем региона. На эти цели в 2019 году из разных источников край получит 6,5 млрд рублей, что позволит привести в нормативное состояние 150 км дорог. Состояние дорог в Забайкалье значительно ухудшилось после мощнейшего наводнения, случившегося летом 2018 года, и масштабных ландшафтных пожаров весны 2019 года.

«Дороги у нас в целом по краю — одна из наиболее серьезных проблем. По этому вопросу мы работали и работаем с федеральным центром. По линии Минтранса России, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Забайкалье стало одним из регионов страны, которому выделен самый большой объём финансирования с точки зрения различных удельных показателей», — пояснил губернатор Александр Осипов.