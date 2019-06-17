Таллин, 17 июня, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Санкции по-прежнему остаются наиболее действенным инструментом в ответ на нарушение международного права, и потому необходимо продолжить их применять в отношении «оккупировавшей» Крым России. С таким обращением к европейским коллегам выступил 16 июня министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает прибалтийский новостной портал Delfi.

Vm.ee Урмас Рейнсалу

По словам министра, после того как Россия «оккупировала Крым», ЕС стал одним из сторонников «суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Санкции продолжают оставаться одним из наиболее эффективных средств реагирования на серьезное нарушение международного права, — заявил Рейнсалу, — и мы должны продолжать нынешнюю общую линию, пока Россия не предпримет конкретные шаги для реализации Минских соглашений и деэскалации ситуации».

Громкое заявление глава эстонского внешнеполитического ведомства сделал накануне запланированного визита в Люксембург, где на Совете по иностранным делам ЕС будет обсуждаться эффективность внешней политики и безопасности Европейского союза.

Напомним, в 2014 году жители Крыма проголосовали на референдуме за независимость республики от Украины и вхождение в состав Российской Федерации.