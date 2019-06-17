Нижний Новгород, 17 июня, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Нижегородское министерство образования, науки и молодёжной политики опровергло сведения о том, что учеников 9-х классов заставят пересдавать экзамен по иностранному языку из-за технического сбоя и потери части результатов, которые появились в сети от одного из родителей. Некоторые аудиофайлы из-за низкого качества записи потребовали дополнительной работы, но все были расшифрованы и работы оценены. 29 июня экзамен по иностранному языку будут сдавать 11 учеников, которые по уважительной причине не смогли сдать его в основной день. Об этом заявил глава министерства Сергей Злобин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

14 июня в соцсетях появилась жалоба нижегородки Елены Г, на то, что детям, которые сдавали основной государственный экзамен по английскому языку 25 мая, «устная часть не засчитана из-за проблем с аудиофайлами, которые так не смогли открыть»:

"Предложили пересдать аж 29 июня. Дети в шоке!!! Родители ещё в большем шоке и негодовании».

Возникла бурная дискуссия, звучали предложения обратиться на прямую линию президента, которая состоится 20 июня:

«Так это их проблемы, что у них там что-то не открылось, почему дети должны страдать???», «Прямая линия с Путиным», «Всем родителям и самим ученикам звонить. Или же коллективно видеовопрос отправить».

Когда конфликт набрал обороты и дошёл до министерства, глава минобрнауки региона Сергей Злобин публично опроверг сведения о пересдаче, уточнив, что 29 июня сдавать экзамен будут те школьники, что не смогли по уважительной причине сдать его в основной день.

«Спешу опровергнуть недостоверную информацию, появившуюся в ряде СМИ — потерянных или не открытых файлов устной части государственной итоговой аттестации девятых классов по иностранным языкам нет. 11 июня итоги основного государственного экзамена по иностранным языкам были утверждены государственной экзаменационной комиссией и направлены в муниципалитеты», — цитирует министра издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Злобин добавил, что по 115 аудиофайлам проводилась дополнительная проверка из-за низкого качества записи, но и они были расшифрованы и оценены. 17 июня конфликтные комиссии рассмотрят имеющиеся апелляции.

Между тем, технический сбой действительно был, так как в этом году в области апробируют автоматизированную информационную систему «Государственная итоговая аттестация». Из-за сбоя сроки предоставления результатов по трём экзаменам, в том числе и иностранному языку, были сдвинуты, Сергей Злобин сообщил об этом ещё 7 июня, добавив, что в целом «ситуация находится под контролем».

Читайте также: В Нижегородской области выросло число «стобалльников»: первые итоги ЕГЭ

Напомним, в текущем году в регионе выросло число выпускников, которые показали высокие результаты по ЕГЭ — на 100 баллов сдали 45 человек.

В регионе свыше 29,5 тыс. девятиклассников, а ЕГЭ сдают более 14 тыс. человек, из которых 12,5 тыс. являются выпускниками этого года.