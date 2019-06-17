Киев, 17 июня, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Перенести административный центр Украины за пределы Киева предложил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Своими желаниями он поделился с украинцами 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Вспоминая опыт по перенесению парламента Грузии из Тбилиси в город Кутаиси, Саакашвили заявил, что хотел бы нечто подобное сделать и на Украине. По мнению бывшего советника президента Украины Петра Порошенко, подобные манипуляции послужат оздоровлению власти.

«Мы перенесли парламент в Кутаиси, и я хочу, чтобы в Украине то же сделали, административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание. С чистого листа начать», — заявил Саакашвили.

Напомним, парламент Грузии переехал из столицы в Кутаиси в 2012 году. Кутаиси — административный центр края Имеретия, важнейший экономический центр на западе страны. От Тбилиси город отделяет 230 км пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что по вине коррупционеров на Украине отсутствует современная архитектура.