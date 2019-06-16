Махачкала, 17 июня, 2019, 02:07 — ИА Регнум. В Москву на лечение отправлен глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает 16 июня пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Kremlin.ru Владимир Васильев

Сообщается, что госпитализация потребовалась Васильеву в связи с диагнозом «пневмония». На время его отсутствия обязанности по руководству субъектом Федерации возложены на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.

Напомним, 69-летний Владимир Васильев занимает должность главы республики с 9 сентября 2018 года. Ранее, в сентябре 2017 года, президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы республики. На этом посту Васильев сменил Рамазана Абдулатипова. В настоящий момент он является самым возрастным руководителем субъекта РФ.