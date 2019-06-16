Москва, 17 июня, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Неплатежеспособный посетитель пытался прорваться с ножом в питейное заведение в Пятницком переулке Москвы, сообщает 16 июня радиостанция «Говорит Москва».

Нож

Как стало известно, мужчина не смог расплатиться за пиво в одном из московских баров. После того как посетитель вышел на улицу и разбил там стекло, он начал настаивать на возвращении в заведение, в качестве аргумента пытался использовать нож.

Прохожий, в которого хулиган запустил бутылкой, распылил ему в лицо перцовый газ. Вскоре к бару «Комета» прибыли стражи порядка. С порезами на руках и разбитым лицом дебошир был доставлен в отделение полиции.