Киев, 17 июня, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Отсутствие современной архитектуры на Украине связано с коррупцией. Своими соображениями на этот счет экс-губернатор Одессы и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили поделился 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Политик сообщил, что вид украинских городов его расстраивает, поскольку в стране «нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами».

Как выяснилось, бывшему главе Одесской администрации известны причины такого удручающего порядка вещей.

«Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики», — объяснил Саакашвили, добавив, что на строительство моста в Тбилиси денег ушло меньше, чем на стеклянный мост в Киеве.

Напомним, бывшего президента Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года. Новый украинский президент Владимир Зеленский, придя к власти, вернул Саакашвили гражданство Украины.