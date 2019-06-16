Кишинёв, 17 июня, 2019, 00:23 — ИА Регнум. В результате проверки международного аэропорта Кишинева полиции и саперам не удалось обнаружить взрывного устройства. Сообщение о минировании аэровокзала, переданное накануне неизвестным по телефону, оказалось ложным, сообщает 16 июня агентство Sputnik со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки.

Zserghei Аэропорт. Кишинёв

После того как в экстренные службы поступил звонок с информацией о заложенной в аэропорту бомбе, из здания были экстренно эвакуированы пассажиры и сотрудники аэровокзала.

В результате инцидента было задержано в общей сложности восемь рейсов: пять лайнеров аэропорт принял с задержкой, еще три рейса покинули Кишинев с опозданием. Среди задержанных рейсы из Венеции, Афин, Тель-Авива, Дублина и Болоньи, а также три вылета: в Лондон, Болонью и Москву.

Прибывшие на место происшествия саперы тщательно обследовали здания, однако взрывного устройства обнаружено не было. В настоящее время оперативники устанавливают личность звонившего.

Полиция Молдавии напоминает, что за ложное сообщение о минировании законодательством республики предусмотрен штраф до 42 тысяч леев (чуть менее 150 тысяч рублей), либо 240 часов исправительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.