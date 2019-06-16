Донецк, 16 июня, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 16 июня замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, — сказал Басурин. — Материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генпрокуратуру ДНР».

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей региона.

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