Минск, 16 июня, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Учредительный съезд общественной инициативы «Гражданское согласие» состоялся сегодня 15 июня в Минске. Представители белорусских регионов создали общественное объединение, выступившее в защиту интересов русскоязычного большинства и в поддержку дальнейшего единения в рамках Союзного государства «как единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического гуманитарного и культурного пространства».

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Учредительный съезд общественной инициативы «Гражданское согласие»

«Считаем союз Республики Беларусь и Российской федерации цивилизационным выбором наших стран и народов», — констатировали участники съезда.

На мероприятие собралось около 20 человек, представлявших Минск и областные центры республики. Некоторые считали возможным учредить политическую партию, однако, рассчитав силы, остановились на формате республиканского общественного объединения.

«Собрались люди разных взглядов — левых и правых, — констатировал во вступительном слове лидер «Гражданского согласия Артём Агафонов. — Сейчас время объединяться. Время собирать камни».

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Говоря о целях и задачах, лидер «Гражданского согласия» отметил: «Защита цивилизационного выбора белорусского народа, сделанного на историческом референдуме 14 мая 1995 года. Я очень надеюсь, что этот день когда-нибудь станет государственным праздником».

Всебелорусский референдум 1995 года, по мнению Агафонова, явил «выбор за единение с Россией», а также снял острые противоречия в политической жизни постсоветской республики. «Мы получили равные права с белорусскоязычным меньшинством», — констатировал лидер «Гражданского согласия».

Референдум, по его мнению, также ликвидировал угрозу гражданского конфликта, хотя к этому подстрекали «политические авантюристы, финансируемые из-за рубежа». Тем не менее, сегодня пресловутые «змагары» не оставляют намерений «пересобрать идентичность белорусского народа».

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«Кто не думает о будущем, тот его не имеет», — констатировал Агафонов, призвавший объединяться и генерировать новые идеи.

По его мнению, следует «предлагать конкурентоспособные идеи, доносить их понятным языком до людей», расширять контакты и выступать с конструктивными инициативами. Иначе возникает перспектива «украинского сценария», критику которого участники минского съезда выразили в отдельной резолюции.

«Мы — центристы», — сказал лидер белорусского «Гражданского согласия», рассуждая о месте общественного объединения в политической системе. Агафонов также уверен, что оппозиционная деятельность — удел партий и организаций другого идейного направления.

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В ходе съезда состоялись выборы председателя, его заместителя и секретаря. Был избран центральный совет «Гражданского согласия», приняты разные документы и их проекты. «Гражданское согласие» по всем вопросам голосовало единогласно.

Тем не менее, дискуссии были жаркими, особенно по вопросам символики и терминов. Наибольшую активность проявили докладчики из Бреста и Витебска. Завершая съезд, они пообещали вскоре собраться вновь и обсудить злободневные вопросы.