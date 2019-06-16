Москва, 16 июня, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Согласно статистике, в России около 14 тысяч мужчин предпочли взять отпуск по уходу за ребенком в 2018 году. Об этом сообщил 16 июня председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов в беседе РИА Новости.

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По мнению эксперта, несмотря на то, что отцы получили возможность брать декретный отпуск с 2007 года, не многие из них пользуется этим правом. Согласно приведенной им статистике, лишь 2% отцов решаются прервать работу и уйти в декрет. Например, в прошлом году на 670 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком, приходилось 13,7 тысячи мужчин.

По словам председателя совета, он против, когда нарушается традиция, согласно которой мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага, но объективным становится тот факт, что увеличивается количество случаев, когда отец один воспитывает детей и является единственным кормильцем. Исходя из этого, он также должен получать поддержку со стороны государства, как и матери-одиночки, в виде «отцовского капитала» при появлении третьего и последующего ребенка.

«Лишним не будет, хоть таким образом поднять и поддержать авторитет отца. Но лучшее для нас — это обеспечить мужчин работой с хорошей зарплатой, тогда мы сами в состоянии будем обеспечивать наши семьи без каких бы то ни было дополнительных мер государственной поддержки», — отметил Коченов.

Напомним, ранее комиссией Общественной палаты России по поддержке семьи была предложена инициатива по введению «отцовского капитала» на третьего и последующего ребенка, условиями получения которого является факт рождения и воспитания всех детей в одной семье, родители которых зарегистрировали брак между собой. Предполагается, что он не будет исключать «материнский капитал» и будет равен ему и в размере выплаты - 453 тысячи рублей.