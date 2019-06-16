Вашингтон, 16 июня, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В Зал славы авторов песен США впервые включена женщина, исполняющая рэп Мисси Эллиотт. Об этом 16 июня сообщает телеканал ABC.

Romana Pierzga Мисси Эллиотт

Рэп музыка набирает популярность, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, в том числе и в России. Эллиотт не первая исполнительница, работающая в данном жанре, удостоившаяся подобной чести.

Ранее в Зал славы авторов песен были включены двое других музыкантов, исполняющих рэп-музыку — Jay-Z и Джермейн Дюпри. Однако женщина-рэпер появилась здесь впервые.

Напомним, Мисси Элиот является пятикратной обладательницей премии «Эмми», а также единственной рэп-исполнительницей, чьи шесть альбомов получили статус платиновых.