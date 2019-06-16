Киев, 16 июня, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Одна из самых раздутых легенд от официозных фальсификаторов истории на нынешней Украине — это отсутствие связи между гитлеровскими оккупантами и «борцами за свободу Украины» из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ИА REGNUM публикует аудиозапись интервью преступника-бандеровца, участника событий 1944 года, где он спокойно рассказывает как об уничтожении мирного населения, так и о фактах, подтверждающих опеку своей организации со стороны гитлеровцев.

Жертвы атаки ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на поезд в окрестностях Любичи Кролевской. 16 июня 1944 года

В интервью 1993 года украинскому историку Богдану Гуку «ветеран УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Петро Хомын рассказал о том, как 16 июня 1944 года во время немецкой оккупации оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили поезд, следовавший из Белжца в Раву-Русскую. Бандеровцы проверили документы, после чего убили всех находившихся в поезде поляков. Это преступление хорошо задокументировано, сохранились сделанные на месте расправы фотографии, а обнаруженное в прошлом году в украинском архиве интервью Хомына — свидетельство непосредственного участника «операции». Хомын фактически даёт признательные показания о массовом убийстве мирных жителей, и после обнаружения этого материала прокурор «Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu» возобновил следствие по данному преступлению (хотя преступников уже и нет в живых).

Жертвы атаки ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на поезд в окрестностях Любичи Кролевской. 16 июня 1944 года

В своем рассказе Хомын изображает себя простым патриотом, которому оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом борьбы за украинское государство приказали убивать польских женщин и детей, уничтожать и жечь польские сёла.

Сам Хомын, родившийся в 1915 году, служил в польской армии и принимал участие в сентябрьской компании, но когда польские сослуживцы пробивались из окружения штыковой атакой, он дезертировал. При встрече с немцами первым вышел с белым платком, — во время разоружения выяснилось, что в подсумке у него вместо патронов был запас сигарет. Как украинец он был освобождён из немецкого лагеря.

В начале 1944 года Петро Хомын вместе со Степаном Кущаком находился на богослужении в церкви (где он пел в хоре) в селе Старый Люблинец, когда на хор взошёл станичный ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Фавляк и велел им немедленно спуститься вниз. Перед церковью их ждал незнакомый член ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который приказал им выдвигаться в боёвку СБ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из села Старый Люблинец были назначены четверо мужчин: сам Хомын, Мыкола Козак, Иван Чабанык и Степан Кущик. Первые двое как прошедшие военное обучение в польской армии были включены в состав боёвки СБ ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Бориса», где Хомын получил кличку «Пырян». Уже через несколько месяцев после назначения в СБ ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) а конкретно 16 июня 1944 года, бывший певчий по приказу ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивал пассажиров поезда. Хомын говорит, что помнит о том, как убивал польских женщин и детей, запомнил «сукиного сына» поляка, который умирал с криком «Ещё Польша не погибла», помнит, как по ночам жёг польские сёла, потому что такие задачи были поставлены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) его боёвке СБ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевка СБ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Это происходило в реалиях немецкой оккупации, и о немцах у Хомына остались хорошие воспоминания. Так, когда они случайно арестовали члена боёвки СБ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по кличке «Гусар», «Борис» написал письмо гитлеровскому командованию в Раве-Русской, и немцы освободили «Гусара» вместе с оружием. «Пырян» — Хомын запомнил, что не должен был прятаться от немцев, открыто ходил с оружием в сёлах, занятых ими, а на вопрос Гука о том, были ли бои с немцами, категорически заявил, что «не было боев с немцами, не было никаких трагедий», и немцы находились в селах вместе с СБ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так как же выглядела «борьба» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с гитлеровцами? Факты, приведенные Хомыном — так же, как многие другие свидетельства — ясно показывают, что эта организация использовалась гитлеровцами в качестве террористов для поддержания страха перед оккупантами на захваченных фашистами территориях. Что же до «борьбы за независимость Украины», которую провозглашала ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на деле она ее не вела, исполняя роль сторожевого пса при гитлеровских оккупантах.