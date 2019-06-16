Санкт-Петербург, 16 июня, 2019, 16:50 — ИА Регнум. С 14 по 30 июня в Санкт-Петербурге проходит Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди женщин. Лучшие женские команды города будут бороться за звание «Чемпиона» на территории спортивного комплекса «Нова Арена».

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Команда готова к матчу

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Песок создаёт препятствие игрокам

Андрей Пронин ИА REGNUM На защите

Пляжный футбол с каждым годом набирает популярность среди зрителей. Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы, как, например, удары в падении через себя — «ножницами» или «бисиклетами». Компактные размеры игрового поля (28 на 37 м) позволяют игрокам забивать практически из любого положения, даже прямым ударом от своих ворот. Поэтому за игру можно увидеть порядка 60-ти ударов по воротам соперника. Голы в среднем забиваются каждые 3−4 минуты.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы

Андрей Пронин ИА REGNUM Совещание перед матчем

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Командная стратегия

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Женские команды по пляжному футболу не уступают в профессионализме мужским, при этом соревнования с участием женщин можно назвать более зрелищными и напряженными.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки разминаются перед матчем

В этом году в Кубке участвую 6 команд. Соревнование проводится в один «гладкий» круг по принципу «каждый с каждым», а очерёдность туров определяется случайным образом с помощью жеребьевки Победитель и призёры первой лиги определяются по итогам одного круга.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года