Ереван, 16 июня, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян не приветствует встречу посла России в Армении Сергея Копыркина со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя.

parliament.am Арарат Мирзоян

«Я не приветствую эту встречу посла Российской Федерации. В конце концов, посол какой-либо страны может встретиться с представителями всего спектра политического поля, здесь есть что-то другое — те обвинения, которые предъявлены этому лицу, немного вытесняют этого человека из чистого политического поля. Здесь речь идет о многих других качествах, заинтересованности, именно поэтому я и не приветствую. То есть, я не вижу Роберта Кочаряна в качестве политического деятеля и представителя политического поля, иначе я бы приветствовал общение с послом России или каким — либо другим послом», — заявил сегодня, 16 июня, на брифинге Мирзоян.

На вопрос, может ли возможная встреча Роберта Кочаряна с президентом России повлиять на ход судебного процесса, Мирзоян ответил: «Никогда. Отношения с президентом какой-либо страны, премьер-министром нашей страны или каким-либо другим человеком не могут повлиять на обвинение или, надеюсь, справедливое судебное разбирательство, приговор».

Как ранее сообщило посольство России в Армении, в рамках своих регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов посол России в Армении Сергей Копыркин встретился со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном.

За день до этого офис второго президента Армении также сообщил, что в офисе Кочаряна состоялась тет-а-тет встреча Копыркина с Кочаряном. Встреча продлилась порядка часа. Других подробностей встречи не приводится.

Меж тем, СМИ распространили информацию о том, что в ходе беседы была достигнута договоренность о том, что в рамках рабочего визита в Армению осенью текущего года президент РФ Владимир Путин встретится с Кочаряном, где и в каком статусе он бы не находился.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, а также в получении взятки в особо крупном размере. Он находился под стражей с декабря прошлого года.

Судья суда общей юрисдикции Давид Григорян 18 мая решил освободить из-под ареста Кочаряна под личные гарантии нынешнего и бывшего руководителей Нагорного Карабаха — Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. А два дня спустя, 20 мая, судья приостановил производство по делу в отношении Роберта Кочаряна и еще троих высокопоставленных должностных лиц и направил дело в Конституционный суд для определения конституционности статьи 300.1 о свержении конституционного строя. Прокуратура и адвокаты потерпевшей стороны подали апелляцию на эти решения.