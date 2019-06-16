Новосибирск, 16 июня, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Нашествие бабочек-боярышниц наблюдается в Новосибирской области. Об этом 16 июня сообщает ряд СМИ Новосибирска.

Zeynel Cebeci Бабочка-боярышница

Множество насекомых наблюдается на улицах населённых пунктов. Особенно много их возле луж и мелких водоёмов. В некоторых местах насекомые сидят на земле плотным ковром.

В соцсетях появилось множество фотографий с бабочками, которые, если их потревожить, взлетают в таком количестве, что буквально закрывают небо.

Активному размножению насекомых способствует тёплая погода, которая установилась в регионе в этом году немного раньше обычного.

Бабочки причиняют людям всё больше неудобств. Особенно из-за насекомых страдают садоводы, у которых гусеницы бабочек и сами бабочки объедают плодовые деревья.

Для борьбы с насекомыми Россельхознадзор советует использовать инсектициды. Кроме того, чтобы предупредить размножение насекомых, осенью рекомендуется собирать и сжигать гнёзда боярышниц, которые становятся хорошо видны на сбросивших листву деревьях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении в Астрахани бабочек-репейниц из Африки. По словам специалистов, нашествие этих крылатых гостей ничем не угрожает сельскому хозяйству: гусеницы бабочек из всех растений предпочитают сорняки.