Кудрово, Ленинградская область, 16 июня, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Sebastian Ritter Взрыв петарды

Инцидент произошёл в городе Кудрово в многоэтажном жилом доме. В результате взрыва на балконе квартиры выбило окна и возник пожар площадью три квадратных метра, который был успешно ликвидирован.

По предварительной информации, взорвалось пиротехническое изделие. При взрыве пострадал подросток, который в момент ЧП занимался на балконе химией. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве рядом со школой в Кабардино-Балкарии в селении Дугулубгей. Взрывом повредило два пролёта школьного забора.

Благодаря тому, что взрыв произошёл рано утром, когда учеников в школе не было, жертв и пострадавших нет.