Иерусалим, 16 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара оштрафована судом за расходование бюджетных средств на заказы еды из ресторана. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Kan.

Netanyahu.org Биньямин Нетаньяху с женой Сарой (слева)

Суд обязал Сару Нетаньяху вернуть в казну 55 тыс. шекелей (порядка $15 тыс.).

Уточняется, что супруга премьер-министра Израиля пошла на сделку с прокуратурой, признав свою вину, после чего обвинение в мошенничестве, ранее выдвинутое против неё, было переквалифицировано на «преднамеренное использование ошибки другого лица».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовные дела против Нетаньяху и его супругу были возбуждены в разгар предвыборной кампании перед выборами в кнессет. Сам Нетаньяху назвал все расследования против него и его супруги предвзятыми.